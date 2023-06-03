В Челябинской области задержали похоронщика за воровство оградок с могил

В отношении южноуральца возбудили уголовного дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области задержали похоронщика, который воровал оградки с могил. Об этом сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Разбирательства начались после того, как на кладбище в Увельском районе похитили металлический столик и две оградки. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Полицейские выследили злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый за воровство 19-летний житель Южноуральска. Парень работает в фирме, которая оказывает ритуальные услуги.

Выяснилось, что молодой человек приезжал днем на кладбище, разбирал оградки и грузил к себе в автомобиль. Похищенное он увозил домой, после чего продавал заказчикам.

В отношении южноуральца возбудили уголовное дело о краже. В худшем случае ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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