Снесенная ураганом крыша порезала шею пони в поселке под Челябинском

Фото: Пони ферма "Пинто Бриз"/ Vk.com
Вечером 2 июня в некоторых районах Челябинской области прошла гроза. Из-за непогоды пострадал поселок Трубный. Там ураганный ветер повалил деревья и даже повредил постройки.
Не обошлось и без травм. На местной ферме «Пинто Бриз» снесенная из-за ветра крыша придавила пони. У животного оказалась порезана шея.
— Пришлось срочно искать специалиста, чтоб зашить раны. Огромное спасибо доктору Марине, она приехала и заштопала нашу лошадку, — рассказали представители фермы в своей официальной группе во «ВКонтакте».
По словам сотрудников фермы, пони чувствует себя нормально. Как только лошадка поправится, ее вернут в табун.
Фото: Пони ферма "Пинто Бриз"/ Vk.com
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