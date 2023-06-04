Дети сделали косплей на супергероя из Челябинска

Образы получились бесподобные. Фото: скрин с видео Чистомэн/Вконтакте

Необычно рассказать о пользе субботников решили в одном из детских садов. На утреннике воспитатель и четверо детей устроили косплей на челябинского супергероя Чистомэна, который борется за чистоту города.

Воспитатель и четверо детей в зеленых балаклавах и футболках исполнили песню про природу. В это время за их спинами была презентация о пользе субботников.

– Мы пошли дальше наводить порядок в городе Челябинске, – завершил песню про голубые облака воспитатель.

Последователи Чистомэна появляются в разных городах области. Во время прогулок люди просто собирают мусор в лесах, дворах или на пляжах. А кто-то организовывает людей и проводит стихийные субботники.

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