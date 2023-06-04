Любители шашлыков устроили пожар в городском бору и сбежали

Лесные пожары в области не редкость.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В городском бору устроили пожар. Челябинцы решили разжечь костер, но не справились со стихией. Огонь перекинулся на сухую траву, а нерадивые поджигатели сбежали.
– Что это – глупость, болезнь, бравада или преступный умысел? Спрос с таких людей будет крайне серьезный! – отмечают в пресс-службе МЧС Челябинской области.
Также отметили, что нарушителям противопожарного режима грозит штраф в размере до 20 тысяч рублей. Его сегодня выписали отцу двоих детей, который разжег костер на берегу Шершней. Его, естественно, пришлось потушить.
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