Любители шашлыков устроили пожар в городском бору и сбежали

Лесные пожары в области не редкость. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В городском бору устроили пожар. Челябинцы решили разжечь костер, но не справились со стихией. Огонь перекинулся на сухую траву, а нерадивые поджигатели сбежали.

– Что это – глупость, болезнь, бравада или преступный умысел? Спрос с таких людей будет крайне серьезный! – отмечают в пресс-службе МЧС Челябинской области.

Также отметили, что нарушителям противопожарного режима грозит штраф в размере до 20 тысяч рублей. Его сегодня выписали отцу двоих детей, который разжег костер на берегу Шершней. Его, естественно, пришлось потушить.

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