Двоих южноуральцев будут судить за 60 незаконно выловленных рыб

За этот улов в отношении рыбаков возбудили уголовное дело. Фото: пресс-служба ГУ МВД Челябинской области
На реке Юрюзань в Челябинской области задержали двоих нерадивых рыболовов. Мужчины незаконно поймали более 60 особей плотвы, щук и окуней. Причиненный ущерб оценили в 35 тысяч рублей.
В период нереста запрещено ловить рыбу с использованием сетей. Поэтому в отделе полиции возбудили уголовное дело, а улов, сети и надувную лодку изъяли.
– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса России (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов), – отметили в пресс-службе ГУ МВД России Челябинской области.
Сейчас незадачливым рыбакам избирается мера пресечения.
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