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НовостиПроисшествия4 июня 2023 13:25

Пропавшего в январе челябинца нашли расчлененным

В убийстве подозревают сожительницу погибшего
Дарья МАРКОВА
В убийстве подозревают сожительницу погибшего.

В убийстве подозревают сожительницу погибшего.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Расчлененный труп нашли в одной из квартир Металлургического района Челябинска. Погибший мужчина в январе этого года пропал без вести.

– Подозреваемую, сожительницу мужчины, задержали сотрудники полиции. Она помещена в изолятор временного содержания, – сообщил КП-Челябинск источник в силовых структурах.

Из-за убийства возбуждено уголовное дело.

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