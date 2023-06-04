Татьяна Минина из Челябинска завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по тхэквондо в Баку

Татьяна с супругом Константином Мининым на радио «Комсомольская правда»
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Серебряный призер Олимпиады-2020 Татьяна Минина сегодня, 4 июня, завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по тхэквондо в весовой категории до 53 кг. Кстати, в 1/8 финала Татьяна выиграла техническим нокаутом у соперницы из Камбоджи Джулии Мам. Удар в голову от Татьяны получился такой силы, что спортсменка не смогла продолжать бой. В полуфинале Татьяна Минина уступила сопернице из Ирана Нахид Кияничандех.
Для сборной России это четвертая бронзовая медаль на чемпионате мира в Баку. Ранее у женщин в весовой категории до 73 кг бронзу выиграла Полина Хан, в категории свыше 73 кг — Кристина Адебайо, у мужчин в категории до 74 кг — Кадырбек Дауров. Единственную золотую медаль России принесла Лилия Хузина (до 62 кг).
Российские и белорусские спортсмены выступают на чемпиона мире в столице Азербайджана в нейтральном статусе. В заявку на турнир вошли 16 российских спортсменов. Всемирная федерация тхэквондо не допустила до участия в чемпионате олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина.
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