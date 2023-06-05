Депутат Яна Лантратова села за руль челябинского троллейбуса

Фото: Яна Лантратова/vk.com

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова испытала один из новых троллейбусов марки «Синара». Она посидела за рулем электромашины, а еще посмотрела, как собирают общественный транспорт на предприятиях.

— Получила огромное удовольствие! — рассказала Яна Лантратова на своей странице в соцсети. — Уверена, что и челябинцы тоже скоро получат. В этом году троллейбус выйдет на линии города.Депутату показалось, то внешне троллейбус очень похож на автобус. Другими личными впечатлениями Яна Лантратова пока не поделилась. Но перечислила характеристики новой машины: способность проехать 20 километров без контакта с электросетью, функция контроля за состоянием водителя, WI-FI, USB-розетки, возможность вместить до 120 пассажиров, в том числе маломобильных.

Напомним, в прошлом году правительство Челябинской области заключило концессионное соглашение с компанией «Синара-Городские транспортные решения». Частный инвестор пообещал выпустить на улицы Челябинска 168 низкопольных троллейбусов, а также обновить необходимую для их работы инфраструктуру.

Весной 2023 года в Челябинске открыли производство троллейбусов.

А в конце мая первый троллейбус «Синары» перевез (пусть и недалеко) пассажиров. Наш корреспондент поучаствовал в тест-драйве и рассказал о плюсах и минусах нового общественного транспорта.

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