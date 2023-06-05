Больше 500 кг: в Челябинский области испекли самый большой в России вишневый пирог

Фото: Книга рекордов России/vk.com

В Троицке Челябинский области поставили вкусный рекорд: испекли самый большой в стране пирог с вишневой начинкой.

Достижение зафиксировали 4 июня представители «Книги рекордов России». Огромный пирог весил 500 килограммов и 500 граммов.

Фото: Книга рекордов России/vk.com

После взвешивания рекордным пирогом угостили участников «Фестиваля традиционных духовных ценностей». Он проходил в городе в православный День Святой Троицы. Помимо сладкого пирога горожан порадовали концертом, исторической реконструкцией и шоу-дефиле в национальных костюмах.

Печь пирог именно с вишней, как объяснили организаторы гастрономической площадки, решили из-за того, что в окрестностях Троицка эта ягода растет особенно крупной и вкусной. Город предложили отметить вишней на гастрономической карте Челябинский области. Пироги же со сладкой начинкой в Троицке считают символом достатка и счастья.

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