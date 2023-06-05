Обвиняемого в получении взятки главу Фершампенуаза отправили в СИЗО

Борис Сагитдинов.

Суд отправил в СИЗО главу села Фершампенуаз Бориса Сагитдинова. Мужчину обвиняют в получении взятки. В следственном изоляторе он проведет два месяца – до 2 июля.

По версии следствия схему со взятками Борис Сагитдинов проворачивал с апреля по июнь 2023 года. За содействие в заключении договоров на разработку проектно-сметной документации для нужд сельской администрации и выбору подконтрольных предпринимателю юридических лиц как поставщиков услуг по разработке документации глава села попросил 220 тысяч рублей. Правда успел получить лишь часть – 50 тысяч рублей.

– Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела, – сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Напомним, 2 июня задержали главу села Фершампенуаз Бориса Сагитдинова – его вывели из собственного кабинета в наручниках.

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