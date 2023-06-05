В Челябинский области BMW сбил пенсионера-велосипедиста

Фото: ОМВД по Каслинскому району

В Каслинском районе под колеса попал 64-летний велосипедист. Авария произошла 4 июня на 111-м километре подъезда к Екатеринбургу.

Как рассказали в районном ОМВД, велосипедист ехал по правой обочине, но потом резко вырулил на левую полосу и уволил под колеса BMW. Машиной управлял 31-летний водитель.

Пенсионер получил травмы, с места аварии его увезли в больницу.

Напомним, утром 5 июня в Челябинске машина на большой скорости выехала на перекресток и протаранила два других автомобиля. Авария попала на видео.

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