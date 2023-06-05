На строительство очистных сооружений под Челябинском потратят почти 2 млрд рублей

Очистные сутки должны будут пропускать по 10 тыс. кубических метров воды в сутки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«ЮжУралВодоканал» начал поиск подрядчика для строительства очистных сооружений в Сосновском районе Челябинский области. Начальная цена контракта — 1,99 млрд рублей. Данные об этом опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок.

ООО «ЮжУралВодоканал» отвечает за водоснабжение и канализацию в пригородных районах Челябинска, в том числе в поселках Западный, L-town, Белый хутор, микрорайоне Вишневая горка и селе Кременкуль.

Как следует из конкурсной документации, достроить очистные сооружения в Кременкульском сельском поселении необходимо не позднее 30 ноября 2024 года. После завершения работ сооружения должны пропускать до 10 тыс. кубометров воды за сутки.

Выбрать подрядчика планируют 23 июня.

Напомним, жители поселков в пригороде Челябинска регулярно жалуются на проблемы с водоснабжением. Несколько дней назад «ЮжУралВодоканал» оштрафовали на 10 тыс. рублей за перебои в подаче воды. А в марте компании назначили 100 тыс. рублей штрафа за слив канализации в Шершневское водохранилище.

В конце прошлой недели в Челябинский области собрали внеплановое совещание из-за проблем с водоснабжением. В аномальную жару вода отключалась более 20 раз из-за аварий.

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