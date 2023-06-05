«Хотел просто побить»: мужчину отправили в колонию за убийство брата табуреткой

Ближайшие 9 лет мужчина проведет в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Златоусте вынесли приговор 44-летнему мужчине, который жестоко расправился со своим братом. В феврале 2023 года они поссорились дома на бытовой почве, и конфликт быстро перерос в драку. Мужчина начал избивать своего брата руками, а затем схватился за табуретку. Всего он нанес более 120 ударов по голове и телу.

От такого избиения пострадавший скончался на месте, а нападавший попытался скрыться. Однако, его нашли и завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Причем в суде убийца заявил, что хотел просто побить своего брата.

— Мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Приговор в законную силу не вступил, осужденный еще может обжаловать решение.

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