В благоустройство площади перед челябинским аэропортом вложат 18,5 млн рублей

Иллюстрация: Челябинское авиапредприятие

Привокзальную площадь у челябинского аэропорта благоустроят к 1 ноября 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Челябинского авиапредприятия». В преображение территории вложат 18,5 млн рублей.

Всего благоустройство затронет 2,4 гектара. На площади планируют посадить 1,7 тыс. кустов и хвойных деревьев, установить скамейки.

У главного входа в аэропорт уже начали сажать кедры. Чуть дальше будут расти ели и живая изгородь из можжевельника. Рядом с гостиницей появятся качели и скамейка с клумбой.

За парковкой разобьют маленький сквер. В нем разместят памятник Игорю Курчатову, имя которого присвоили аэропорту.

А у памятника МИГ-17 обычный забор заменят живым, из шаровидных туй и стелющегося можжевельника.

Ранее мы показывали дизайн-проект будущего сквера у аэропорта.

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