Ударил и попросил прощения: вежливый грабитель напал на пенсионерку в Челябинской области

В Магнитогорске будут судить грабителя-рецидивиста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске будут судить 32-летнего мужчину, который ограбил пенсионерку.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», поначалу мужчина вел себя прилично. Перевел 76-летнюю женщину через дорогу, помог дойти до дома. Вот только затем втолкнул в подъезд, стукнул кулаком по голове, отобрал сумку и со словами «Прости, бабушка» сбежал.

Укрывшись в соседнем подъезде, грабитель осмотрел добычу. В сумочке у женщины оказалось всего 57 рублей. Сама сумка стоила 600 рублей.

Позже мужчину удалось найти и задержать. Оказалось, он провел на свободе всего год, а до того сидел в колонии строгого режима за грабёж

Теперь мужчину ждет новый суд. Магнитогорца обвиняют в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни.

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