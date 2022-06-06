Сегодня студент – завтра лидер: будущее вместе с ЮУрГУ

Фото: Южно-Уральский государственный университет

ЮУрГУ – один из ведущих национально-исследовательских университетов России, участник федеральной программы государственной поддержки «Приоритет 2030» по треку «Исследовательское лидерство».

Университет готовит высококвалифицированные кадры для достижения технологического суверенитета. ЮУрГУ реализует 3 стратегических проекта: «Интеллектуальное производство», «Фундаментальные основы синтеза и эксплуатации перспективных материалов», «Экосреда постиндустриальной агломерации».

На предстоящий учебный год ЮУрГУ предоставляет наибольшее количество бюджетных мест среди вузов Южного Урала – 3 416.

Фото: Южно-Уральский государственный университет

Целевое обучение студентов 2 – 4 курса позволяет предприятиям взращивать свои кадры, а студенты с первого курса могут выбрать место будущей работы.

Университет создает научные лаборатории под руководством ведущих ученых – экспертов мирового уровня. Программы поддержки студенческого предпринимательства направлены на развитие предпринимательских и цифровых компетенций, а в рамках федеральной программы открыта «Цифровая кафедра».

ЮУрГУ предлагает возможность параллельно с основной образовательной программой пройти обучение в Военном учебном центре. В ВУЦ ведется подготовка по программам офицеров, сержантов и солдат запаса.

В университете созданы все условия для развития учащихся в творческой, спортивной и социальной сферах. Студенты могут заниматься в нескольких десятках спортивных секций или стать участником одного из 30 творческих коллективов.

ЮУрГУ – это среда для развития каждого.

Подробнее всю информацию можно узнать на сайте для абитуриентов, официальной группе во ВКонтакте, телеграм-канале.