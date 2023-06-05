В Металлургическом районе Челябинска продлили опрессовку на две недели

6 июня жителе десятков домов ждет разочарование: горячую воду не дадут
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Металлургическом районе Челябинска продлили отключение горячей воды на 13 дней.
Опрессовка должна была завершиться 6 июня. Но в мэрии предупредили, что горячая вода в кранах появится не раньше 20 июня.
— Теплосетевой организацией МУП «ЧКТС» запланировано проведение повторных испытаний с запуском теплоносителя до 19 июня включительно, — пояснили в городской администрации.
В «УСТЭК-Челябинск» сообщили, что во время первого этапа гидравлических испытаний обнаружилось множество повреждений на сетях. Возобновить теплоснабжение смоут после ремонта.
Список адресов, по которым продлили опрессовку, можно посмотреть по ссылке.
Напомним, с 13 июня в Челябинске стартует второй этап массовых опрессовок. Горячая вода пропадет в 1193 жилых домах.
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