«В салоне +34»: Челябинских перевозчиков оштрафовали за неработающие кондиционеры и валидаторы

Фото: ОГКУ "Организатор перевозок"
В Челябинске по итогам мая перевозчикам выписали 600 тыс. рублей за нарушения в общественном транспорте.
Как рассказали в ОГКУ «Организатор перевозок», за месяц проверили 288 автобусов и 8 трамваев. Самыми частыми нарушения оказались отсутствие кондиционера или неработающая система охлаждения воздуха в салоне, сбоящие валидаторы, отсутствие бумажных билетов для пассажиров, которые оплачивают проезд наличными.
Напомним, с наступлением аномальной жары челябинцы стали жаловаться на невыносимую духоту в общественном транспорте. Корреспонденты КП-Челябинск прокатились в десятке автобусов в попытке найти те, в которых даже в зной хорошо и прохладно. Найти удалось, но не без труда.
Ранее в Челябинске перевозчиков штрафовали за немытые автобусы и предложение оплачивать проезд переводом по номеру телефона.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru