«В салоне +34»: Челябинских перевозчиков оштрафовали за неработающие кондиционеры и валидаторы

Фото: ОГКУ "Организатор перевозок"

В Челябинске по итогам мая перевозчикам выписали 600 тыс. рублей за нарушения в общественном транспорте.

Как рассказали в ОГКУ «Организатор перевозок», за месяц проверили 288 автобусов и 8 трамваев. Самыми частыми нарушения оказались отсутствие кондиционера или неработающая система охлаждения воздуха в салоне, сбоящие валидаторы, отсутствие бумажных билетов для пассажиров, которые оплачивают проезд наличными.

Напомним, с наступлением аномальной жары челябинцы стали жаловаться на невыносимую духоту в общественном транспорте. Корреспонденты КП-Челябинск прокатились в десятке автобусов в попытке найти те, в которых даже в зной хорошо и прохладно. Найти удалось, но не без труда.

Ранее в Челябинске перевозчиков штрафовали за немытые автобусы и предложение оплачивать проезд переводом по номеру телефона.

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