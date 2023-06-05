В Челябинской области изменят расписание электричек из-за Дня России

С 13 июня электрички вернутся к обычному графику Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области в праздничные июньские выходные изменится расписание электропоездов. Как сообщает сайт Pchela.news, корректировки коснутся двух пригородных маршрутов.

Поезд № 6048 «Златоуст – Челябинск», отправляющийся в 17:43, перенесли с 11 июня на 12 июня.

А поезд № 6004 «Полетаево-1 – Челябинск» 12 июня просто отменили. Эта электричка курсирует лишь по будним дням, поэтому не поедет в объявленный нерабочим по случаю праздника понедельник.

Напомним, 5 июня электричка насмерть сбила молодого мужчину в Челябинской области.

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