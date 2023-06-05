В Литве остановок не будет: из Челябинска запустят прямой поезд в Калининград

На поезде до Калининграда можно будет ездить в июле и августе Фото: Ирина ФАДЮШИНА

РЖД запускает еженедельный поезд по маршруту Калининград – Челябинск. Он будет курсировать в июле и в августе.

— Поезд сформирован из комфортабельных плацкартных и купейных вагонов. Для маломобильных пассажиров предусмотрены специализированные места, — уточнили в РЖД.

Маршрут поезда будут проходить через Уфу, Самару, Пензу, Тулу, Смоленск и Минск. Железнодорожный состав будет отправляться из Челябинска по четвергам в 23:00 (здесь и далее указывается местное время), из Калининграда – по понедельникам в 09:27.

Напомним, российские транзитные поезда не осуществляют высадку и посадку пассажиров на территории Литвы. Также сохраняется квота мест – не более 300 пассажиров в одном составе.

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