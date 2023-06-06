Фильм об уральских танкистах переведут на четыре языка

Проводы на фронт 244-й (63-й гвардейской) танковой бригады Уральского добровольческого корпуса, 1943 год. Фото: chelmuseum.ru

Фильм «Черные ножи: освободители Европы» решили перевести на китайский, английский, французский и немецкий языки. Как сообщает Hornews.com, работу планируют завершить осенью этого года.

Фильм посвящен уральском добровольческому танковому корпусу, сформированному в 1943 году. Перевод доверили студентам-лингвистам из Челябинского госуниверситета. К проверке текста привлекли носителей языков.

Создатели киноленты надеются, что перевод увеличит ее аудиторию. По мнению продюсера проекта Романа Грибанова, жители Франции заинтересуются фильмом, так как помнят Эдуарда Эррио, на короткие сроки становившегося премьер-министром страны в 1920-х и 1930-х годах. В 1944 году его отправили в концлагерь в Бабельсберге, откуда в апреле 1945 года Эдуарда Эррио освободили челябинские танкисты. Жители Китая, как считает продюсер, посмотрят фильм в силу лояльного отношения к СССР.

Фильм на китайском языке собираются выложить в соцсети WeChat. Версии на других языках опубликуют в YouTube.

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