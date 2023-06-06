Челябинские водители вырвали с корнем ограждение, чтобы заехать на Кировку

"Пешеходная зона должна остаться пешеходной", - заявила Наталья Котова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пешеходную часть улицы Кирова в Челябинске постараются защитить от автомобилистов. Как рассказала мэр Наталья Котова, горожане стали жаловаться на машины, которые появляются на Кировке.

По словам вице-мэра по дорожному хозяйству Андрея Ксензова, нарушители не поленились приложить значительные усилия, чтобы проехать на пешеходку.

— Ряд нерадивых автомобилистов вырвали с корнем ограждающие конструкции, — рассказал Андрей Ксензов. — Сейчас все это восстановили и ограничили движение. Дополнительные вазоны устанавливаем. Управление благоустройства ежедневно контролирует все входные группы.

Наталья Котова поручила городскому управлению торговли побеседовать со всеми работающими на Кировке предпринимателями и напомнить, что есть определенное время для завоза продуктов.

— Все остальное время па Кировке не должно быть автотранспорта, — подчеркнула глава города.

Ранее в Челябинске решили ограничить передвижение по Кировке и набережной реки Миасс на самокатах и велосипедах. Андрей Ксензов пообещал, что указывающие на запрет знаки установят в ближайшие полторы-две недели.

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