Три семьи, отставшие от поезда «Челябинск-Анапа», добились компенсации

Поезд ушел, а семьи с детьми остались Фото: Иван ВИСЛОВ

Суд обязал железнодорожников выплатить компенсацию трем семьям, которые отстали от поезда «Челябинск-Анапа».

Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, инцидент произошел еще год назад.

Стоянку поезда на промежуточной станции сократили с полутора часов до 51 минуты. Пассажиров об этом не предупредили. Родители с детьми вышли из вагона и отправились погулять на свежем воздухе. А когда вернулись, поезда на прежнем месте уже не было. Пришлось срочно искать другой транспорт.

Обиженные пассажиры пожаловались в прокуратуру, а представители ведомства обратились в суд. В итоге «Федеральную пассажирскую компанию» обязали возместить семьям лишние расходы и компенсировать моральный вред.

— Взысканы денежные средства на общую сумму более 40 тыс. рублей, — уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, в Челябинской области в июне изменили расписание электричек.

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