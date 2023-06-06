После весенних субботников контейнерные площадки Челябинской области приводят в порядок

Центр коммунального сервиса совместно с муниципалитетами проводит масштабную работу по приведению проблемных контейнерных площадок в порядок. В дни весенней уборки традиционно вырастают объемы отходов, которые складируются на контейнерных площадках. Отдельные места накопления ТКО при этом превращаются в зоны стихийного бедствия. Причина — складирование мусора, который не относится к ТКО. В частном секторе и сельской местности зачастую это могут быть отходы с личных подсобных хозяйств, дачных участков, а именно ветки, спилы деревьев, выкорчеванные пни. Также рядом с баками складируют отход от разбора старых построек: сараев, бань, заборов, теплиц.

Пейзажи контейнерных площадок многоквартирных домов иногда «украшают» старые автомобильные покрышки, строительные отходы и спилы деревьев. Все это размещается рядом с емкостями для ТКО, превращая благоустроенные территории в стихийные свалки, что иной раз приводит к сложностям для вывоза твердых коммунальных отходов – мусоровозы просто не могут подобраться к бакам для их опустошения.

Среди городских дворов показательной в этом плане является площадка, расположенная в Миассе по адресу Циолковского, дом 7. Для сбора твердых коммунальных отходов здесь установлено шесть емкостей, которые ежедневно опустошаются. Однако в весенний период в данной локации всегда наблюдается их переполнение.

Контейнерная площадка в Миассе по ул. Циолковского, 7. Фото: соцсети

Причина — размещение в контейнерах крупногабаритных непрофильных отходов. Отметим, что площадка граничит с несколькими гаражными кооперативами. При этом только у одной из организаций есть договор с ЦКС на вывоз ТКО. В то же время на площадке регулярно сгружаются отходы, не относящиеся к ТКО. Это видно по морфологическому составу – здесь можно увидеть автомобильные шины, рубероид, старые доски и иные виды строительных отходов. К захламлению территории приводят и действия «серых» перевозчиков, которые сгружают различный хлам прямо с бортов грузовых машин. За месяц данную площадку несколько раз очищали от непрофильного мусора. Последний раз, чтобы привести территорию в порядок, перевозчик дважды направлял по указанному адресу ломовоз. Отметим, что вывоз таких отходов не является обязанностью регионального оператора и был осуществлен по собственной инициативе ЦКС, чтобы очистить контейнерную площадку и обеспечить строгое соблюдение графика вывоза ТКО. В общей сложности с территории было вывезено 56 куб. м отходов. Для сравнения, в среднем на такой площадке за сутки должно накапливаться порядка 6,6 куб. м твердых коммунальных отходов.

По состоянию на 1 июня 2023 года на площадке вновь образовалась стихийная свалка из старых досок и строительного мусора. ЦКС направил письмо в городскую администрацию о необходимости навести порядок на данном участке и вывезти непрофильный мусор. Как правило, такие работы органы местного самоуправления проводят за счет бюджетных средств с привлечением подрядных организаций.

В частном секторе проблемы с чрезмерным переполнением контейнеров и скоплением отходов в основном возникают на площадках, где установлены восьмикубовые бункеры. В емкости, предназначенные исключительно для обычных ТКО, отдельные жители складируют мешки со строительными отходами, старые доски, автомобильные покрышки. Такие действия создают определенные сложности для выгрузки отходов в кузов обычного мусоровоза, поскольку это может привести к поломке механизма прессования техники и последующему длительному дорогостоящему ремонту.

Каждый раз в таких случаях региональный оператор уведомляет администрацию, ответственную за порядок на контейнерной площадке, о сложившейся проблеме и необходимости с ее стороны в кратчайшие сроки транспортировать непрофильный мусор с контейнерной площадки. В свою очередь, ЦКС вывозит твердые коммунальные отходы, придерживаясь установленного графика, однако в считанные дни после очистки территории ситуация повторяется.

В конце мая в Коркино на одной из таких площадок по улице Чапаева, дом 39 произошел вопиющий случай. В нарушение требований санитарных правил на контейнерную площадку кто-то выбросил биологические отходы, а именно труп барана.

Контейнерная площадка в Коркино. Фото: соцсети

И это не первый такой инцидент в Коркино. Рядом с баками здесь в последнее время все чаще находят окоченевших домашних животных. А пару лет назад на одной из местных контейнерных площадок нашли труп обезглавленной коровы. Избавляться таким способом от биологических отходов недопустимо. Это прямое нарушение требований ветеринарно-санитарных правил, которые категорически запрещают сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения. За такие действия законодательством предусмотрены крупные штрафы.

Настоящей проблемой для частного сектора является скопление веток и спилов деревьев в местах накопления ТКО. В отдельных случаях древесными отходами усыпана вся примыкающая к площадке территория. Ярко иллюстрирует эту проблематику контейнерная площадка в Копейске по улице Костычева, дом 13.

Контейнерная площадка в Копейске. Фото: соцсети

Этот земельный участок превратился в настоящую стихийную свалку, на которой наблюдается смешение бытового мусора с непрофильными отходами. В основном все эти отходы образуются на территории расположенного рядом садового товарищества.

Правление сада от лица собственников участков формально заключило договор с ЦКС, но при этом не сделало ни одной заявки на вывоз отходов. Вместе с тем, рядом с баками регулярно размещаются древесные отходы. В мае по указанному адресу территорию дважды очищали от скопившегося хлама. Но только мусора меньше не становится. Площадка продолжает бить рекорды по скоплению непрофильных отходов. Отметим, что скопление сухих веток может привести к пожару и возгораниям дачных построек и жилых домов, расположенных в непосредственной близости от контейнерной площадки.

Отметим, схожие ситуации могут наблюдаться и в других местах накопления отходов. Специалисты ЦКС в режиме реального времени отслеживают такие проблемные локации. Информация о скоплении непрофильного мусора в местах накопления ТКО направляется в органы местного самоуправления и управляющие компании, которые отвечают за порядок на контейнерных площадках.

Напомним, в соответствии с законодательством региональный оператор в рамках оказываемой услуги по обращению с ТКО осуществляет вывоз исключительно твердых коммунальных отходов, главным признаком которых является их образование в жилище в процессе потребления человеком. Автомобильные шины, доски, кирпичи, куски бетона, а также спилы деревьев не относятся к таковым и не могут вывозиться в рамках услуги по обращению с ТКО, которую оказывает ЦКС.

Обеспечить их вывоз должен собственник отходов, заключив отдельный договор с компанией, которая имеет необходимые разрешения на работу с таким мусором. В случае если владелец данных отходов не будет установлен, за транспортировку и утилизацию непрофильного мусора с места накопления ТКО в частном секторе отвечают органы местного самоуправления, в многоквартирном жилом фонде – УК, ТСЖ или ЖСК.

Центр коммунального сервиса обращается ко всем жителям и обслуживающим организациям с просьбой соблюдать правила складирования твердых коммунальных отходов и поддерживать чистоту на площадках. Только вместе мы сможем сделать наши города и поселки чистыми!