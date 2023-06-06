В ОНФ пожаловались на попытку спрятать незаконную свалку под Челябинском

Фото: ОНФ в Челябинской области

В «Общероссийском народном фронте» собираются проверить нелегальную свалку под Челябинском. Активисты считают, что мусор хотят спрятать, закопав в землю.

Стихийный мусорный полигон рядом с трассой М-5 обнаружили около месяца назад. По подсчетам общественников, на площади в 10 тыс. квадратных метров кто-то свалил объедки, старую мебель, мешки со строительным мусором, автомобильные покрышки и прочий хлам. А теперь рядом с кучами отходов заметили тяжелую технику. Мусор закапывают в землю.

— Поступать так противозаконно, — беспокоятся в региональном отделении ОНФ. — Долгие годы мусор будет разлагаться в грунте, нанося ущерб природе, и выделять ядовитые пары, вредные для человека.

7 июня активисты собираются устроить выездную проверку, в ней уже пригласили поучаствовать представителей прокуратуры, Росприроднадзора и министерств экологии.

Напомним, в Челябинске автомобилисты вырвали с корнем ограждение, чтобы заехать на пешеходную часть улицы Кирова.

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