Челябинское общественное движение «Соцгород» отметило День эколога ударным трудом

Фото: общественное движение «Соцгород»

5 июня в России отметили День эколога. Члены общественного движения «Соцгород» решили отпраздновать день ударным трудом и организовали полив саженцев, высаженных в сентябре в сквере на улице Захаренко, в рамках акции Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», проходившего при поддержке экс-депутата Госдумы Андрея Барышева.

Фото: общественное движение «Соцгород»

В этот день в сквере водные процедуры приняли молодые клены, дубы и рябины. К экологической акции присоединились ученики 8 класса школы №13, расположенной неподалеку.

Фото: общественное движение «Соцгород»

Напомним, лидер движения «Соцгород» Андрей Барышев 5 лет назад возглавил региональное отделение «Зеленой России», и за это время было проведено несколько масштабных экологических мероприятий.

Благодаря общественникам и активным горожанам удалось отстоять от вырубки сквер на улице Захаренко, и не допустить застройки сквера у Центрального клуба, где на протяжении 25 лет работает общественная приемная «Соцгорода».

Фото: общественное движение «Соцгород»

– Мы поздравляем всех экологов и причастных к благородному делу спасения природы с праздником и желаем мира, добра, чистого неба над головой, – отметили члены общественного движения.