Участок Свердловского проспекта в Челябинске до конца лета сузят до двух полос

Ремонт теплосетей продлится до конца августа
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинске ограничат проезд машин по части Свердловского проспекта. На 580-метровом отрезке между улицами Калинина и Работниц будут менять трубы.
Подготовительные работы начнут 10 июня, а с 13 июня улицу уже будут раскапывать. Ремонт продлится до конца августа.
На все время ремонта проезжая часть на проспекте сузится до двух полос (по одной машины поедут в сторону центра города, по другой — обратно).
Схема: "УСТЭК-Челябинск"
Как рассказали в «УСТЭК-Челябинск», менять трубы будут в несколько этапов. Сначала — между домами №33 и №41 по Свердловскому проспекту. Затем — у зданий Объединенного госархива и Библиотеки для молодежи.
В мэрии Челябинска сообщили, что из-за работ изменятся маршруты общественно транспорта. Альтернативные схемы движения пока согласовывают.
Напомним, на Свердловском проспекте в июне также начнут ремонт асфальта.
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