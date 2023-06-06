Банк Уралсиб – в топ-10 самых инновационных банков России

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Банк Уралсиб в очередной раз вошел в топ-10 рейтинга самых инновационных банков России, который по итогам 2022 года подготовил Фонд «Сколково».

Эксперты Sk Fintech Hub (Центр инноваций в финсекторе Фонда «Сколково») провели исследование инновационности банков по 18 критериям, которые были сгруппированы в шесть блоков: «Инновационная оргструктура», «Инвестиции в инновации», «Сотрудничество со стартапами», «Мероприятия, направленные на работу с инновациями», «Цифровые сервисы», «Взаимодействие с государством».

В итоговом зачете по общей сумме баллов Уралсиб занимает 9 место среди банков. При этом банк улучшил свои позиции по блоку «Инновационная оргструктура» (7 место), прежде всего, за счет таких критериев как «Fast Track для стартапов» и «Корпоративный акселератор».

Банка Уралсиб работает с инновациями с 2019 года, используя различные акселерационные программы и хакатоны, в том числе – в стратегическом партнерстве с Агентством инноваций Москвы. За прошедшее время было оценено более двух тысяч проектов, свыше 50 из которых были успешно запущены в виде пилотов и внедрены. Также в 2023 году Банк Уралсиб стал инициатором запуска Первого общероссийского межбанковского акселератора на базе Ассоциации российских банков (АРБ).

Sk Fintech Hub проводит исследование инновационности банков с 2019 года. В его основе – data-driven подход, базирующийся на работе с данными, полученными исключительно из открытых источников. Эксперты анализируют инструменты внедрения инноваций в топ-20 банках, выявляя тех, кто активно работает со стартапами и инвестирует в новые технологии.

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