В Челябинске в 2023 году отремонтируют 50 километров дорог

Щебенку на дорогах заменят асфальтобетоном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году в Челябинске планируют отремонтировать около 50 километров дорог. В целом по региону собираются обновить 700 километров автотрасс.

— В муниципалитеты будет направлено порядка 50% средств дорожного фонда, — сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

В пресс-службе миндортранса уточнили, что на дорогах региона щебеночное покрытие постараются заменить асфальтовым.

Сейчас асфальт укладывают на участке, ведущей от Верхнего Уфалея к границе Свердловской области, а также на дороге Рождественка-Мордвиновка.

Ремонт идет одновременно на нескольких других дорогах, в том числе на трассах Южноуральск-Магнитогорск, обход города Челябинска и Кузяшево-Акбашево-Марксист.

Напомним, в Челябинске с 15 июня начнется ремонт большого участка проспекта Ленина.

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