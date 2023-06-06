В Челябинске в 2023 году отремонтируют 50 километров дорог

Щебенку на дорогах заменят асфальтобетоном
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В 2023 году в Челябинске планируют отремонтировать около 50 километров дорог. В целом по региону собираются обновить 700 километров автотрасс.
— В муниципалитеты будет направлено порядка 50% средств дорожного фонда, — сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.
В пресс-службе миндортранса уточнили, что на дорогах региона щебеночное покрытие постараются заменить асфальтовым.
Сейчас асфальт укладывают на участке, ведущей от Верхнего Уфалея к границе Свердловской области, а также на дороге Рождественка-Мордвиновка.
Ремонт идет одновременно на нескольких других дорогах, в том числе на трассах Южноуральск-Магнитогорск, обход города Челябинска и Кузяшево-Акбашево-Марксист.
Напомним, в Челябинске с 15 июня начнется ремонт большого участка проспекта Ленина.
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