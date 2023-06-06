Торфяной пожар в Аргаяшском районе разросся почти до 200 гектаров

Фото: ГУ лесами Челябинской области

В Челябинской области уже шестой день пытаются потушить крупный торфяной пожар. Он начался 1 июня в Аргаяшском районе и распространился уже на 198 гектаров.

С огнем борются 86 человек, используют 18 единиц техники. В предыдущие дни охваченную пожаром территорию пытались опахивать с помощью собранной на базе танка инженерной машины. От границ пожара устраивали встречный пал. Но прекратить тление торфяников никак не удается.

Фото: ГУ лесами Челябинской области

— Преимущественно огонь распространяется в восточном направлении, горит болото, — рассказали в региональном ГУ лесами. — Тушение осложняется болотистой местностью, создание минполос производится вручную.

Населенным пунктам пожар не угрожает. Причиной возгорания считают неаккуратность кого-то и посещавши лес южноуральцев.

Напомним, Челябинск 6 июня накрыло дымом от лесных пожаров. В министерстве экологии зарегистрировали повышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru