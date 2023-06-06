Журналист из Челябинска занял третье место в конкурсе имени Владимира Сунгоркина

Александр Олексюк. Фото: Lsyk Александр / vk.com

Редактор Hornews.com, челябинец Александр Олексюк, занял третье место в конкурсе журналистских материалов имени Владимира Сунгоркина, который проводила «Комсомольская правда». Южноуралец получил «бронзу» за историю клиники «Другая медицина» Евгения Косовских, которая занимается помощью бездомным людям.

— Это, действительно, какое-то чудо: поликлиника на очень высоком уровне, зимой я лично возил туда одну знакомую старушку. А начиналось все с инициативы самого Жени — простого фельдшера, который раз в неделю загружал в багажник своей «Лады-Калины» бинты, перекись водорода и зеленку и ехал на теплотрассу обрабатывать горемыкам их ожоги, гниющие ноги, ножевые ранения и так далее, — рассказал Александр Олексюк на своей странице ВКонтакте.

Евгений Косовских отметил, что Hornews.com написали о «Другой медицине» одними из первых и, в течении суток, клинике поступила большая сумма пожертвований.

— Это было неожиданно и чудесно, мы смогли закупить много перевязочных средств. Еще раз — спасибо, – поблагодарил журналиста врач.

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