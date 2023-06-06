В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за гроз с крупным градом и шквалистого ветра

В Челябинской области может выпасть крупный град Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области ночью 7 июня резко ухудшится погода. Экстренное предупреждение обнародовали в региональном ГУ МЧС.

По прогнозу метеорологов, ночью в регионе пройдут сильные дожди с грозами. Возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Штормовой ветер такой силы способен срывать черепицу с крыш и ломать деревья. Вдобавок может пройти град, местами — крупный.

Грозы с градом прогнозируют и в дневное время 7 июня. При этом температура воздуха не поднимется выше +26 градусов. 8 и 9 июня гроз уже не ждут, только кратковременные дожди. Столбик термометра в эти дни не поднимется выше отметки в +24 градуса.

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