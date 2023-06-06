В Челябинскую область привезли 19 тонн абрикосов, в которых пряталась плодожорка

В абрикосах скрывался неприятный сюрприз
Фото: Ангелина НАЗАРЧУК
В Челябинской области задержали крупную партию абрикосов. 18,7 тонны фруктов доставили из Таджикистана. При проверке выяснилось, что абрикосы приехали не просто так, а «в компании» персиковых плодожорок.
Персиковая плодожорка — вредитель, гусеницы которого питаются яблоками, грушами, рябиной, миндалем, шиповником, финиками, сливами и прочими плодами. Фрукты и ягоды, погрызенные плодожоркой, портятся. Расплодившиеся на территории гусеницы способны практически полностью уничтожить выросший там урожай.
Как рассказали в региональном управлении Россельхознадзора, уничтожать абрикосы не будут. Вместо этого всю партию обеззаразят методом газации, а потом перепроверят. Если живых вредителей больше не обнаружится, фрукты разрешат отправить на прилавки.
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