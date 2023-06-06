В Челябинске выбрали места, которые будут благоустраивать в 2024 году. Приводим список

По итогам голосования было выбрано семь мест. Фото: архив КП

В онлайн-голосовании по выбору мест для благоустройства приняли участие более 172 тысяч жителей Челябинска. Они определили семь общественных пространств, которые будут преображены в следующем году. Об этом сообщили в мэрии города.

— В настоящее время администрации внутригородских районов приступают к разработке проектно-сметной документации по территориям-победителям, — отметили в мэрии Челябинска.

По итогам онлайн-голосования благоустраивать будут следующие в городе места:

— территория вблизи дома № 73 по улице 2-ая Эльтонская со стороны существующего городского пляжа в микрорайне Чурилово в Тракторозаводском районе;

— зона детского отдыха в парке «Плодушка» в Ленинском районе;

— входная группа сквера по улице Молодогвардейцев с устройством сухого фонтана в Курчатовском районе;

— пешеходная зоны по улице Свободы на участке от улицы Орджоникидзе до дома № 102 по ул. Свободы (четная сторона), от улицы Борьбы до Евтеева (нечетная сторона) в Советском районе— 10 355 голосов;

— сквер рядом с ТРК «Родник» в Центральном районе;

— спортивно-досуговая зона парка культуры и отдыха Калининского района — 7 847 голосов;

— общественное пространство напротив рынка «Михеевский» в Металлургическом районе.

Всего по всей России в голосовании приняли участие более 14 млн человек, что является рекордным показателем. В Челябинской области – свыше 691 тысячи южноуральцев. В итоге регион стал одним из лидеров по активности жителей.

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