Челябинский облсуд отменил приговор по делу о взрыве в ковидном госпитале

В ковидном госпитале взорвалась кислородная станция Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Областной суд отменил приговор заместителю главного врача челябинской городской больницы №2 Виктору Вяткину, которого признали виновным в халатности, повлекшей взрыв кислородной станции в ковидном госпитале. Ранее ему назначили штраф в размере 400 тысяч рублей и запретили на два года занимать административно-хозяйственные должности. Теперь материалы дела вернут прокурору, чтобы устранить препятствия для его рассмотрения судом.

— Сторона защиты, обжалуя приговор, просила об его отмене и оправдании Виктора Вяткина либо об его освобождении от уголовной ответственности ввиду совершения преступления в силу крайней необходимости. В апелляционном представлении прокурор просил отменить приговор по причине чрезмерной мягкости наказания, — объяснили в пресс-службе Челябинского облсуда.

Напомним, 31 октября в ковидном госпитале ГКБ №2 взорвалась кислородная будка. От взрыва пострадали ближайшие дома и припаркованные рядом автомобили. Всех пациентов пришлось эвакуировать, 158 человек распределили по другим ковидным госпиталям. Ростехнадзор назвал основной причиной взрыва кислородной станции установку дополнительного оборудования при перепрофилировании больницы для пациентов с COVID-19.

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