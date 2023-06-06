«Люди начали свистеть на улице»: на Челябинск после долгой жары обрушился мощный ливень с грозой

Челябинцы много времени ждали дождя. Фото: читатель КП

В Челябинске прошел ливень после долгой аномальной жары. Началось все с раскатов грома вдалеке и небольшого дождя. Казалось, что стихия обойдет город стороной, но по итогу все районы накрыло мощным ливнем. Гром гремел во всю силу, а в небе сверкали молнии.

— Люди засвистели от радости, когда начался дождь. На улице стало очень свежо, — рассказал читатель КП.

Фото: читатель КП

Напомним, на прошлых выходных в Челябинске тоже был дождь, но он только накрыл несколько районов. Его продолжительность по времени была небольшой.

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