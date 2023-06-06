В Челябинской области бесплатные путевки в летние лагеря получат 8 тысяч детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинской области начали распределять бесплатные путевки в летние лагеря. Всего за счет правительства региона смогут отдохнуть восемь тысяч детей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
На совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер заявил, что есть определенные приоритеты в распределении путевок.
— В первую очередь путевки необходимо выделять детям из групп риска. Вне очереди бесплатные путевки выдаем детям мобилизованных граждан, погибших военнослужащих и добровольцев СВО, — отметил Алексей Текслер.
Летом 2023 года в лагерях Челябинской области смогут отдохнуть 180 тыс. детей. Это больше, чем год назад или два года назад. На организацию отдыха детям из регионального бюджета потратят 750 млн рублей.
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