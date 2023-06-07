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НовостиОбщество7 июня 2023 4:22

Марк, Матвей и Василиса: в Челябинской области составили список самых популярных детских имен

В Челябинской области назвали самые популярные имена новорожденных
Елена КОЛЧИНА
Самые распространенные имена - Артем и Василиса

Самые распространенные имена - Артем и Василиса

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области составили ТОП-5 популярных имен новорожденных по итогам мая.

По данным регионально госкомитета по делам ЗАГС, девочек южноуральцы чаще всего называли Софиями. Такое имя получили сразу 62 малышки. На втором месте по распространенности — Ева. Это имя досталось 45 родившимся в мае девочкам. Третья строчка рейтинга у имени Виктория. Его дали 42 крохам. В ТОП-5 попали также Анна (так будут звать 41 девочку) и Василиса (это имя выбрали для 40 дочерей).

В списке имен для мальчиков на первом месте Артем. Так за месяц назвали 64 младенцев. Дальше следуют Михаил (54 мальчика) и Матвей (52). 44 малышам южноуральцы дали имя Александр. На пятой строчке рейтинга популярности — Марк. Этим именем нарекли 39 детей.

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