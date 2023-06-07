Банк Уралсиб и Администрация города Златоуст устроили праздник в честь Дня защиты детей

erid: LjN8KPZQi

Банк Уралсиб совместно с Администрацией города Златоуст провели детский праздник, посвященный Дню защиты детей. Мероприятие прошло в городском парке «Крылатко».

Гостями праздника стали более 150 юных златоустовцев, а также их родители, бабушки и дедушки. На площадке в парке были организованы разнообразные конкурсы и веселые старты, а также концертная программа с выступлением молодых артистов и детских коллективов. Уралсиб подарил выступающим сладкое настроение в виде фирменных капкейков с логотипом Банка, которые пользовались большой популярностью.

Фото: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

Активное участие в организации мероприятия приняли мэр Златоуста Максим Пекарский, депутаты Собрания депутатов Златоустовского городского округа Иван Козлов и Алексей Карюков, а также управляющий дополнительным офисом «Златоустовский» Банка Уралсиб Василий Квашнев.

Фото: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

— Дети – это самое ценное, что есть у нас, и мы стараемся использовать любой повод, чтобы их порадовать. В этом отношении у нас полное единодушие с Администрацией и Собранием депутатов нашего города, — сказал Василий Квашнев. — Мы очень рады тому, что праздник получился, и наши юные гости остались довольны. Уралсиб традиционно поддерживает данное мероприятие и продолжит это делать в будущем.

Реклама ПАО «БАНК УРАЛСИБ», uralsib.ru (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)