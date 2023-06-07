В Челябинской области назначили замначальника управления молодежной политики

Татьяна Ковальчук. Фото: ГУ молодежной политики

Заместителем начальника главного управления молодежной политики Челябинский области стала Татьяна Ковальчук. Соответствующее постановление подписал 6 июня губернатор Алексей Текслер.

До повышения Татьяна Ковальчук руководила в ГУ молодежной политики отделом молодежных программ.

Ранее в Челябинской области назначили нового начальника управления внутренней политики и нового главу управления ГИБДД.

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