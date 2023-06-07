В Челябинской области назначили замначальника управления молодежной политики

Татьяна Ковальчук. Фото: ГУ молодежной политики
Заместителем начальника главного управления молодежной политики Челябинский области стала Татьяна Ковальчук. Соответствующее постановление подписал 6 июня губернатор Алексей Текслер.
До повышения Татьяна Ковальчук руководила в ГУ молодежной политики отделом молодежных программ.
Ранее в Челябинской области назначили нового начальника управления внутренней политики и нового главу управления ГИБДД.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru