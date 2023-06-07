Баки для сбора вторичного сырья подверглись атакам челябинских вандалов

Специалисты ЦКС фиксируют массовые случаи вандализма на контейнерных площадках Челябинска. Нападкам неустановленных лиц подвергаются желтые баки, которые были установлены силами Центра коммунального сервиса в начале года и предназначены для сбора вторичного сырья. Мусорные накопители забрызгивают краской и зарисовывают непонятными символами, на емкости наносят рекламные объявления, а отдельные контейнеры ломают и даже сжигают.

В общей сложности от действий вандалов в мае пострадало 78 контейнеров, еще три бака под раздельный сбор отходов были сожжены, а один контейнер был сломан.

Отметим, что многие художества, авторы которых пока неизвестны, нанесены поверх маркировки, разъясняющей – какие именно виды вторичного сырья необходимо размещать в желтые баки, что делает важную информацию нечитаемой. Как результат в баки под вторичное сырье попадает органика и пищевые отходы, которые загрязняют вторичное сырье, вывозимое отдельными мусоровозами. В итоге действия вандалов нивелируют усилия огромного количества горожан, которые уже активно участвуют в раздельном сборе отходов.

Напомним, что в Челябинске к началу текущего года силами ЦКС было установлено 1 717 емкостей под раздельный сбор отходов (РСО). Внедрение РСО в Челябинске – шаг на пути решения задач национального проекта «Экология», которые предусматривают радикальное сокращение объемов захоронения мусора на свалках и полигонах в ближайшие годы. Без внедрения предварительной сортировки на контейнерных площадках и вовлечения в процесс разделения мусора большого количества людей достичь этого будет крайне сложно. Соответственно свалки будут только разрастаться, а антропогенная нагрузка на окружающую среду со всеми вытекающими из этого негативными последствиями для экологии и человека возрастать.

Служба безопасности ЦКС ведет активную работу по выявлению лиц и организаций, чьи действия могли привести к порче или уничтожению имущества компании. В этом вопросе региональный оператор всегда сотрудничает с правоохранительными органами. Отметим, что в соответствии со статьей 167 Уголовного кодекса России «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» причастным грозит наказание в виде крупного штрафа (до 40 тыс. рублей), реального срока (до двух лет лишения свободы), либо принудительных работ (до одного года). Кроме того, виновные в подобных преступлениях в силу закона обязаны компенсировать убытки, нанесенные компании.

Выявить нарушителей сегодня позволяют видеокамеры, установленные во дворах и на контейнерных площадках областного центра. Вместе с тем, помощь очевидцев также могла бы помочь правоохранительным органам.

Напомним, недавно выйти на след возможного преступника, удалось в Курчатовском районе. Сотрудники отдела полиции «Курчатовский» благодаря показаниям очевидцев вышли на след юного поджигателя, из-за действий которого огонь уничтожил несколько мусорных контейнеров, желтый бак под раздельный сбор в том огненном ЧП получил серьезные повреждения. ЦКС ведет работу по взысканию с родителей юного любителя файер-шоу нанесенного компании ущерба.

ЦКС призывает южноуральцев сообщать о подозрительных фактах, которые жители региона замечают на контейнерных площадках.

– Фиксация на фото и видео может оказать неоценимую помощь в поимке преступников и хулиганов и пресечении их действий. Просим сообщать о таких фактах в полицию. Только вместе мы сможем сделать наши города и районы действительно чистыми и безопасными, – обратились к жителям специалисты ЦКС.