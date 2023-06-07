Во Всемирный День бега в Челябинске наградили рекордсменку страны по суточному сверхмарафону

Александру Овсянникову в Челябинске наградили не только за спортивные результаты, но и за научную деятельность. Фото Правительство Челябинской области

В правительстве Челябинской области состоялся торжественный прием лучших аспирантов по итогам 2021-2022 года. Среди награжденных — чемпионка и рекордсменка России по суточному бегу, и бегу на 100 километров Мастер спорта международного класса челябинка Александра Овсянникова (на фото - вторая слева).

В 2021 году Александра установила рекорд России в суточном беге – более 252 км (это примерно как расстояние от Челябинска до Кургана). Через год она снова стала лучшей в стране на этой дистанции, а в этом году выиграла чемпионат России в беге на 100 км — 7 часов 29 минут и 31 секунду.

В сентябре этого года Александра Овсянникова снова выйдет на старт чемпионата России по суточному бегу.

Спортсменку, воспитанницу спортшколы им. Мосеева наградили не только за спортивные результаты, но и за научную деятельность. Александра Овсянникова — аспирант УралГУФК, которая изучает тему «Методика спортивной подготовки легкоатлеток, специализирующихся в ультрадлинных дистанциях». Среди награжденных также научный руководитель Александры Наталья Макарова. Отметим, что еще один представитель вуза Кирилл Щербак, также получил диплом лучшего аспиранта, его научный руководитель Лариса Пигалова.

Лучших аспирантов награждала заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. Кстати, Ирина Альфредовна и сама активно занимается спортом. Во Всемирный День бега на своей странице в соцсетях она выложила пост, посвященный этому спортивному празднику:

— Я воспользовалась тем, что июньская жара дала нам передышку. Свежесть, моросящий дождик — все, как я люблю. Мой сегодняшний результат — 4 км. Бегу, конечно, не для рекордов. Это хорошая возможность привести себя в тонус на предстоящий день, обдумать какие-то планы. Иногда в процессе приходят интересные идеи или способы их решения. Пока бегу, смотрю на город, получаю пищу для размышлений и обсуждения с коллегами — что можно улучшить, благоустроить. Так что бег в конечном итоге становится полезен не только для здоровья, — отметила в своем посте Ирина Гехт.

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