В Миассе запускают новый социальный проект для выпускников сельских школ и детей, попавших в сложную жизненную ситуацию

В Миассе стартует новый социальный проект для выпускников сельских школ и детей Миасского городского округа, попавших в сложную жизненную ситуацию. Инициаторами проекта выступили АНО «Забота» и горнолыжный курорт «Солнечная долина». Автор идеи – Константин Арефьев, бренд-шеф горнолыжного курорта «Солнечная долина».

Как говорят инициаторы проекта, Константин Арефьев – это человек-история. История о том, как специальность повара может принести большой успех, призвание, высокий доход, а главное – удовольствие от работы в этой сфере.

— Для осознания будущего, детям нужен положительный пример, свой наставник в специальности, который расскажет все плюсы профессии, и, конечно же, предоставит возможность реализации без долгих лет обучения и траты больших финансов на получение диплома. А еще это доход, возможность помогать себе, родителям и опора для дальнейшего развития, — говорит Константин Арефьев.

Для проекта создается специальный учебный центр на базе одного из кафе курорта «Солнечная долина». Фото: ГЛК "Солнечная долина"

Что же представляет из себя социальный проект? Для начала – это два месяца теории с бесплатным проживанием на территории ГЛК «Солнечная долина». Помимо «поварского искусства», участники проекта пройдут обучение сервису и барному делу. А затем ребят ожидает семь месяцев оплачиваемой практики в популярных ресторанных комплексах Миасского округа. По завершении проекта организаторы обещают официальное трудоустройство на одном из известных курортов Миасса.

После обучения ребят ждет оплачиваемая практика. Фото: ГЛК "Солнечная долина"

Для проекта создается специальный учебный центр на базе одного из кафе курорта «Солнечная долина», имеющего современное оборудование. Участники проекта смогут пообщаться со спикерами из числа успешных бизнесменов и предпринимателей, получить мастер-классы от шеф-поваров и мастеров ресторанного сервиса.

Желающие принять участие в проекте, могут направить резюме на электронную почту: nastasy08827@mail.ru или обратиться к руководителю АНО «Забота» Анастасии Борисовой. Возраст целевой группы – от 15 до 21 года.