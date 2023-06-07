В Челябинске общественное движение «Соцгород» провело праздник для детей

Праздник пришелся ребятам по душе. Фото: Общественное движение "Соцгород"

Первый день лета маленькие воспитанники семейного клуба «7 гномов» встретили в Центральном клубе, где был организован праздник по случаю Дня защиты детей. Социальным партнером мероприятия выступило областное общественное движение «Соцгород» под руководством экс-депутата Госдумы Андрея Барышева.

Дети активно принимали участие в развлекательной программе, подготовленной аниматорами, а зарядившись позитивной энергией, получили от «Соцгорода» одно из самых любимых лакомств – мороженое.

Фото: Общественное движение "Соцгород"

По словам руководителя клуба Елены Архиповой дружба с «Соцгородом» началась недавно, но будет очень крепкой

— Мы благодарны Андрею Викторовичу за то, что он предоставил нам помещение для занятий, помог создать все необходимые условия, чтобы дети чувствовали себя уютно и комфортно. Желаем всем отличного летнего отдыха и хорошего настроения, — сказала руководитель детского центра.

Работа с детьми и подростками – одно из главных направлений деятельности «Соцгорода», девиз которого остается неизменным на протяжении почти четверти века: «Мы делаем то, во что верим!». А верит «Соцгород» в добро и справедливость, и конечно, в подрастающее поколение, от которого зависит наше будущее.