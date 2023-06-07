Гостеприимный «Соцгород» принял участников башкирского историко-просветительского собрания

Мероприятие было организовано общественной организацией «Башкорт Аш-Шура» при поддержке движения «Соцгород» и его лидера, экс-депутата Госдумы Андрея Барышева.

Перед началом в фойе были развернуты выставки башкирского народного костюма, литературы по истории и этнографии башкирского народа, а также представлены работы шежере – родословных древних башкирских деревень Кунашакского района. Всех участников и гостей угощали чаем с национальными блюдами старинной башкирской кухни.

С приветственным словом к участникам башкирского форума обратился Габидала Шакаев – член президиума РДУМ Челябинской области, выпускник КИУ и РИУ ЦДУМ России.

– Рад приветствовать участников башкирских исторических чтений. Данная конференция весьма полезна, так как пробуждает интерес к истории, расширяет кругозор жителей Челябинска и области. Желаю участникам продуктивной работы, – сказал он.

Первый блок докладов на конференции был посвящен деятельности мусульманской общины Челябинской и Курганской областей. Наиболее интересным и запоминающимся среди них стало выступление Рауфа Бикметова – краеведа, частного исследователя Челябинска по истории образовании деревень Катайских волостей 3-го Башкирского кантона в 18 – 19 веках.

Второй блок докладов касался истории возникновения башкир племени Табын и Айле в Челябинской и Курганской областях. По этой теме выступил Илхам Шакиров, выпускник исторического факультета Челябинского государственного педагогического университета. Завершился второй блок выступлением, краеведа, культуролога и журналиста Мухамата Хабирова. Он рассказал об истории заселения Южного Урала башкирами.

После чтения докладов организаторы провели конкурс лучшего башкирского народного костюма и викторину на знание башкирского языка.

По итогам чтений будет издан сборник докладов участников, с которым смогут познакомиться все, кто интересуется историей башкирского народа и Республики Башкортостан.

Завершилось мероприятие обедом для участников башкирского собрания.