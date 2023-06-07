Торфяной пожар в Челябинской области локализовали на площади 290 гектаров

Фото: ГУ лесами Челябинской области
В Аргаяшском районе удалось справиться с крупным торфяным пожаром. Об этом сообщили в региональном ГУ лесами. По данным ведомства, 7 июня пожар локализовали на площади 293 гектара.
— Ежедневно на тушении работали от 90 до 106 человек и 15 - 25 единиц техники, — уточнили в управлении.
С пламенем боролись круглосуточно с 1 июня. За время тушения пожара проложили 50 километров минерализованных полос шириной до полутора метров. Для этого использовали спецмашину на базе танка, а в болотистой местности землю копали вручную. Справиться с огнем мешали не только болота, но и сильный ветер. Только за последние сутки площадь пожара выросла почти на сотню гектаров.
Напомним, за предыдущий день в Челябинской области потушили 16 лесных пожаров.
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