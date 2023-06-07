В Челябинске изменятся маршруты трамваев из-за обрезки деревьев

Трамваи поедут по альтернативным маршрутам в четверг и пятницу Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске временно изменят четыре трамвайных маршрута: №3, №14, №18 и №20. По альтернативным схемам вагоны будут курсировать с 10:00 до 14:00 8 июня и 9 июня (в четверг и пятницу).

Как пояснили в ОГКУ «Организатор перевозок», на четыре часа в оба дня будут закрывать участок между остановкой «Доменная» и ЦХП. Там займутся обрезкой деревьев, чтобы ветки не задевали за трамвайные провода.

Трамвай №3 во время работ будет курсировать от завода имени Колющенко до Коксохима.

Трамвай №14 — от улицы Чичерина до Коксохма.

Трамвай 18 от улицы Чистопольской до Коксохима, а трамвай №20 станет перевозить пассажиров между Коксохимом и Трамвайным депо №1.

— Для поездок до ЧМК пользуйтесь автобусами №15, №31, №71, троллейбусами №7, №14, — порекомендовали в «транспортном» ОГКУ.

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