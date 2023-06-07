В Челябинской области на железной дороге сожгли релейные шкафы, задержались поезда

Причиной происшествия считают поджог
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Челябинске на железной дороге сожгли несколько релейных шкафов. Пожары произошли 6 июня на перегоне Сыростан-Хребет (между Миассом и Златоустом).
— По предварительным данным, возгорание стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.
Релейный шкаф — это специальный короб, как правило металлический, внутри которого находится аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики.
Как уточнили в ЮУЖД, из-за происшествия были задержаны несколько пассажирских поездов. Максимальная задержка составила час и 17 минут.
7 июня поезда уже движутся по графику, железная дорога работает в штатном режиме.
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