В Челябинской области на железной дороге сожгли релейные шкафы, задержались поезда

Причиной происшествия считают поджог Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске на железной дороге сожгли несколько релейных шкафов. Пожары произошли 6 июня на перегоне Сыростан-Хребет (между Миассом и Златоустом).

— По предварительным данным, возгорание стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Релейный шкаф — это специальный короб, как правило металлический, внутри которого находится аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики.

Как уточнили в ЮУЖД, из-за происшествия были задержаны несколько пассажирских поездов. Максимальная задержка составила час и 17 минут.

7 июня поезда уже движутся по графику, железная дорога работает в штатном режиме.

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