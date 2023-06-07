Глава челябинского парламента уходит в отставку

Александр Лазарев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев объявил об отставке. Заявление о его досрочном прекращении полномочий будет рассмотрено на ближайшем заседании депутатов ЗСО.

— Коллегам по Законодательному Собранию признателен за эффективную законодательную деятельность. Областной парламент всегда отличали командные и конструктивные отношения с исполнительной властью. Нам удалось их сохранить. Результатом этой совместной работы стали законодательные решения по поддержке бизнеса и промышленности, участников СВО и их семей. Мы оперативно реагировали на вызовы времени и откликались на запросы южноуральцев. Спасибо, всем коллегам. Я остаюсь в команде региона, продолжим совместную работу, — заявил глава парламента.

Александру Лазареву предложили должность заместителя губернатора Челябинской области. Планируется, что он будет курировать работы по восстановлению подшефных территорий Волновахи и Ясиноватой в ДНР. Также ему предстоит отвечать за поставку гуманитарной помощи жителям Донбасса.

Должность председателя Заксобрания Лазарев занял осенью 2021 года. Он сменил Владимира Мякуша, который проработал на этом посту 16 лет.

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