В Челябинской области из-за буровзрывных работ перекроют участок трассы М-5

Участок трассы под Ашой находится на реконструкции. Фото: ФКУ Упрдор «Южный Урал»

В Ашинском районе Челябинской области введут ограничения на трассе М-5. Дорогу перекроют на три часа из-за буровзрывных работ. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Для автомобилистов закроют участок трассы М-5 с 1565 по 1576 км. Ограничения будут действовать с 10:00 до 13:00 часов. На это время водителям легковушек разрешат поехать в объезд по муниципальной дороге Аша-Миньяр-Сим.

— Схема объезда по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легковых автомобилей. Для грузовиков и автобусов на время буровзрывных работ проезд запрещен, — уточнили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Буровзрывные работы будут проводиться каждый четверг вплоть до 1 октября. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru